Российские авиакомпании с 1 апреля могут выполнять прямые рейсы на курорт Варадеро, всего оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил семь рейсов в неделю из Москвы. Авиакомпании подали заявки на выполнение полетов в Росавиацию. Как ранее сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры, организовать туры на Варадеро они смогут не раньше майских праздников, так как для подписания контрактов с отелями и перевозчиками нужно время.

Как следует из документа, который министерство туризма Кубы направило в адрес российских туроператоров, турагентств и авиакомпаний, правила въезда будут такими же, как для острова Кайо-Коко, куда самолеты из России летают с ноября.

"Каждому посетителю по прибытии в аэропорт Варадеро будет проведен тест на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени, который будет отправлен в лабораторию молекулярной биологии в провинции Матансас. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. В это время туристу необходимо соблюдать установленные меры изоляции, такие как ношение масок и социальную дистанцию в местах общего пользования гостиничных объектов", — говорится в письме Минтуризма.

Как уточняет ведомство, если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

"В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (отель-больница), в котором находится медицинский персонал, медсестры и медицинские специалисты, а также необходимое техническое оборудование. Там медперсонал будет следить за развитием заболевания, до тех пор, пока не будет проведен повторный тест на SARS-CoV-2 и получен отрицательный результат. После этого клиенты будут отправлены в резервный отель, чтобы продолжить отдых на курорте", — говорится в сообщении ведомства.

Если при положительном тесте у туриста будут симптомы коронавируса, его направят в больницу для лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами.

"Подозрительные случаи заражения и контакты клиентов с COVID-19 останутся под санитарным наблюдением в забронированных отелях. Во всех отелях курорта работает группа санитарного контроля, в состав которой входят врач, медсестра и врач-инфекционист, которые, не влияя на отдых клиентов, будут постоянно следить за их здоровьем в отелях", — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что все отели перед открытием для туристов получили сертификаты безопасности, одобренные министерством здравоохранения Кубы, и соблюдают все установленные протоколы.

Варадеро – курортный город на полуострове Икакос в 140 км от Гаваны. Пляжи полуострова, вдоль которых расположены гостиничные комплексы под брендами крупнейших международных сетей, считаются лучшими на Кубе. Россиянам для въезда на Кубу не нужна виза, но требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не раньше чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Сейчас рейсы выполняются только в аэропорт небольшого острова Кайо-Коко.