"Жители и гости, находящиеся на территории края, должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей", — говорится в сообщении.
Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе подтверждено 43 тыс. 229 случаев заражения коронавирусом.