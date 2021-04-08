Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе подтверждено 43 тыс. 229 случаев заражения коронавирусом.