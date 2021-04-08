"Надо доктору сразу переправлять эту жалобу. Доктору-психиатру", — сказал Фадеев, отвечая на вопрос в рамках "прямой линии" в мультимедийном парке "Россия — моя история" в Екатеринбурге в четверг.

Он привел в пример случай, который произошел несколько лет назад. "Депутат, кажется, какой-то разглядел на сторублевке обнаженную скульптуру. (...) Он требовал заменить картинку на сторублевке", — рассказал Фадеев.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил, что недавно в музей поступила официальная жалоба на обнаженные скульптуры. "Некоторые считают, что они развращают детей. Видимо, скоро нам придется все скульптуры обнаженные поместить в отдельном зале с маркером 18+", — сказал Пиотровский.