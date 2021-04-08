«Визовые центры Хорватии открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Мурманске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Саратове и Уфе. В Москве, Иркутске, Краснодаре, Ростове, Хабаровске и Владивостоке необходима предварительная запись для посещения визового центра, которая производится на сайте VFS Global», — сообщает компания.

По ее данным, обязательным требованием при подаче документов стало подтверждение оплаты проживания.

«Необходимым условием при подаче документов на туристическую визу в Хорватию стало предоставление документа, подтверждающего оплату всего периода проживания на территории Хорватии (чек от отеля или владельца апартаментов и т.д.), который должен быть предоставлен вместе с заявлением и другими документами. Это обязательное требование, без этого документа заявление на визу не будет принято в визовом центре. Документы можно подать только в индивидуальном порядке, не через туристические агентства», — говорится в сообщении компании.

Власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской "Спутник V". Как уточнялось, иностранные граждане с прививкой могут въехать в Хорватию спустя две недели после получения второй дозы вакцины.