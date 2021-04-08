"Это будет участок длиной 21 км", — говорится в сообщении со ссылкой на лидера проекта АСИ "Национальные тропы России" Игоря Булыгина.

Предполагается, что общая протяженность Национальной тропы "Московский тракт: Иркутск — Улан-Удэ" составит около 500 км. Строительство будет вестись в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительствами Иркутской области и республики Бурятия, ПАО "Сбербанк" и проектом АСИ "Национальные тропы России".

"Строительство будет идти на основе Московского (Сибирского) тракта, проложенного в 1730-1760 годы. Исторический маршрут шел из Москвы к границам Китая", — уточняется в сообщении.

В Прибайкалье было несколько маршрутов Московского тракта, в том числе через горный хребет Хамар-Дабан, по южному берегу Байкала и водный путь через Байкал.

В настоящее время проектный офис "Национальные тропы России" проводит исторические и полевые исследования для определения точного маршрута тропы. В ближайшее время планируется организовать общественные слушания и отработать технологии строительства тропы. К строительным работам планируется привлечь волонтеров.

В сообщении отмечается, что одним из результатов проекта станет создание объединенного турпродукта Иркутской области и Бурятии — круглогодичного туристического маршрута между Прибайкальским нацпарком и Байкальским биосферным заповедником.

Туристический маршрут будет начинаться в поселке Большое Голоустное (Иркутская область) и через Байкал проходить до поселка Танхой (Бурятия), частично повторяя исторический переход через Байкал. Маршрут будет круглогодичным — в зимнее время он будет проходить по льду озера, а летом превращаться в водную прогулку.

"Опора на подготовленную инфраструктуру и тропы Прибайкальского нацпарка и Байкальского заповедника позволяют создать познавательный и удобный маршрут, в который будет заложено множество сценариев для разных категорий туристов — от семейных туров выходного дня до индивидуальных VIP-туров", — приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной.