Таким образом, показатель в этом году может вырасти в сравнении с прошлым годом в 2,9 раза.

"Рост планируется за счет увеличения численности парка воздушных судов, который, в свою очередь, будет задействован благодаря восстановлению внутреннего рынка — перевозок на черноморские курорты, туристических чартеров в Турцию, а также появлению новых региональных направлений, прежде всего, из Челябинска и Екатеринбурга", — прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании планы по увеличению пассажиропотока.

Как следует из материалов, парк воздушных судов Red Wings в 2021 году планируется увеличить до 32 единиц с 19 в прошлом году (в 1,7 раза). В частности, в этом году авиакомпания намерена пополнить парк тремя Boeing-777, которых ранее в ее распоряжении не было. Количество A321 (220 кресел) планируется увеличить на три единицы — с 11 в прошлом году до 14 в этом, Superjet 100 — с 4 до 11 единиц.

"На сегодняшний день авиакомпания эксплуатирует четыре Superjet 100. Сейчас получаем еще три, четвертый — в мае", — отметил в ходе совещания в Челябинске генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев.

Количество A320 (180 кресел), как ожидается, останется прежним.