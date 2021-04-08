Выручка возросла на 15%, до 367,424 млн рублей, в том числе от аэропортового и наземного обслуживания — на 6%, до 276,8 млн рублей, от неавиационной деятельности — в 1,5 раза, до 90,645 млн рублей.

Валовая прибыль за прошлый год возросла на 41%, до 158,698 млн рублей, прибыль от продаж — в 1,5 раза, до 91,642 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в прошлом году увеличился на 42%, до 482,15 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск.

В тройку лидеров по количеству обслуженных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "Победа": совместно в/из Геленджика они перевезли за год почти 280 тыс. человек.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. В настоящее время он реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса, инвестиции в который оцениваются в 5,4 млрд рублей.