"Разрешена 75% наполняемость организаций отдыха и оздоровления, дети смогут отдыхать не только в Тульской области, но и выехать за ее пределы, а также отдыхать в палаточных лагерях", — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Гремяковой, в этом году летний отдых детей будет организован в привычном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

"Вместе с тем, сохраняются ограничения по наполняемости лагерей и баз отдыха. Все они будут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора, а также новых правил набора персонала и досуговой деятельности детей", — подчеркнула Гремякова.

Перед началом каждой смены персонал должен будет пройти обследование на коронавирус. Заезд и выезд детей и сотрудников лагерей будет проходить одновременно с перерывом между сменами не менее двух календарных дней. Запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.