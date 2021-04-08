«В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, это за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, взрывной рост. Из того графика, который мы видим сегодня, максимальное за прошедший месяц количество зарегистрированных случаев. Ситуация осложняется очень быстро и, к сожалению, пока не удается остановить ее развитие», — сказала она в четверг, выступая в эфире радиостанции «КП».

«Режим ограничений уже сегодня возвращается в Турции. С начала марта они его отменили, а с 29-30 марта возвращают и комендантский час, и закрытие развлекательных учреждений. Сюда попадает регион Антальи. Можно вместо отдыха попасть в зону локдауна, это реальная возможность», — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что Турция – это страна, откуда прилетает максимальное количество людей в Россию. «И мы тревожимся, что наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывает, могут попасть в неловкую ситуацию. Второе – можно привезти с собой подарок, на который не рассчитывал. Ситуация, которая развивается, именно это сегодня и демонстрирует», — добавила она.

По словам Поповой, наиболее значимое количество завезенных штаммов приходится на Турцию. Ранее она сообщила, что всего коронавирус выявляется у 1% вернувшихся из-за рубежа россиян.

Как сообщалось, Турция станет самым популярным зарубежным направлениям отдыха на майские праздники.