В честь открытия первые десять посетителей с входным билетом получат подарок от стеклодувной мастерской.

Дворец был закрыт для посетителей с 2016 года, но реставрация шла в течение 20 лет. За это время, в частности, отремонтировали сети инженерно-технического обеспечения, входную группу дворца, отреставрировали штофную ткань стен, элементы лепного декора и монументальной живописи.

Впервые в истории музея после ремонта и реставрации залов второго этажа специалисты восстановили архитектурное и декоративное убранство кабинета Александра I, воссоздали исторические интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца.

В текущем году работы продолжатся в Музыкальном павильоне. К 200-летнему юбилею дворца, который будут отмечать в 2022 году, планируется отреставрировать еще несколько помещений.

Елагин дворец расположен на одноименном острове в Петербурге, был возведен в 1785-1790 годы, позднее перестроен Карлом Росси для матери Александра I, императрицы Марии Федоровны.