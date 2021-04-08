"Мы сочли возможным сделать требования чуть мягче. Предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, сможет отдохнуть уже порядка 4 млн детей, мы очень на это надеемся", — сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

По ее словам, такие меры были приняты из-за того, что в текущем году ситуация с коронавирусом "более понятна и управляема".

Глава Роспотребнадзора рекомендует всему персоналу детских лагерей заранее сделать прививку от коронавируса. "Мы очень просим, рекомендуем, чтобы весь персонал лагерей был привит. Время еще есть, сейчас самое время для того, чтобы к началу летнего оздоровительного сезона успеть привить весь персонал", — сказала Попова.