"С учетом столь нестабильной обстановки в большом количестве стран надо планировать грядущее время (отдыха — ИФ) дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается", — сказала Попова в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Попова отметила, что лучше ориентироваться на внутренний туризм, чтобы "не зависнуть" в карантине.

"Правила (въезда за рубеж — ИФ) меняются очень быстро, и никто загодя не может предусмотреть, как они поменяются", — пояснила глава Роспотребнадзора.

Также Попова отметила, что не рекомендует россиянам ехать в Африку из-за опасности завоза малярии. "Мы говорим об одной инфекции, COVID-19, а ведь другие никуда не ушли. В прошлом году, когда практически никто никуда не летал, не перемещался, в Российской Федерации зарегистрировано 57 завозных случаев малярии", — отметила Попова.

По ее словам, также было завезено 122 случая лихорадки Денге и пять случаев пневмококковой инфекции. За январь-февраль 2021 года в Россию привезли четыре случая малярии, два из них — из Танзании.

Руководитель Роспотребнадзора призвала не забывать об этих инфекциях, которые тоже "создают высокие риски" для здоровья человека.