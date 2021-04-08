"С начала этого года, это достаточно большое количество людей, которые вернулись в РФ, из них людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек — 1%, этот показатель держится от всех вернувшихся россиян", — сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

По ее словам, этот показатель является значительным.

Попова отмечает, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе в настоящее время "крайне нестабильна". "Больше половины стран Евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости, она опять растет. Если говорить о странах Евросоюза, там рост идет практически во всех странах", — сказала она.

Глава Роспотребнадзора сообщает, что штаммы коронавируса чаще всего завозят из Турции. "Это единственная страна, откуда было завезены оба штамма в разных вариантах разными людьми — и британский, и южноафриканский, и мутировавшие вирусы, которые еще не получили своего названия", — сказала Попова.