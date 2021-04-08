«Пока по льготам для туроператоров ничего не решилось. Очень рассчитываем на сегодняшний день. По нашей предварительной информации, должна состояться рабочая встреча руководителя Ростуризма с вице-премьером, который курирует туризм. И мы очень рассчитываем, что она сдвинет с мертвой точки этот вопрос, и мы вернемся к его решению. Даже если эти документы будут приняты после 15 апреля, нам важно, чтобы это случилось, потому что льготы помогут туроператорам снять финансовое обременение в сложный период», — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» Осауленко.

Как сообщалось, срок оплаты взносов туроператоров в фонды персональной ответственности (ФПО) и резервный фонд «Турпомощи» истекает 15 апреля.

Осауленко рассказал, что с учетом ранее действовавшей отсрочки по фонду персональной ответственности туроператоры должны внести в два фонда чуть меньше 400 млн рублей, из которых 350-370 млн – это ФПО, 30-40 млн – резервный фонд.

«Взносам сейчас не рады все туркомпании: сложное время, есть куда потратить деньги – например, на зарплаты сотрудникам. Наибольшие трудности испытывают около 200 туроператоров, которые по финансовым причинам не могут до 15 апреля заплатить взносы», — пояснил Осауленко.

Он напомнил, что действие постановления правительства от 20 июля 2020 года о возможности отсрочки обязательств перед туристами перестанет распространяться на тех туроператоров, которые не заплатят взносы в фонды. Поэтому неуплата влечет за собой череду банкротств. «Туроператоры не смогут переносить туры, а значит, туристы будут приходить только за деньгами. А так как эти деньги за рубежом, и они смогут вернуться к потребителям только в виде услуг, то фактически мы получим банкротов-туроператоров и неудовлетворенных туристов без денег», — сказал Осауленко.

Кроме того, он отметил, что не видит причин для отказа от льгот, ведь в резервном фонде «Турпомощи» сейчас 430 млн рублей, и этого вполне хватит на случай эвакуации туристов. «Если мы в лучшие времена, когда туристов было много за рубежом, говорили, что нам 400 млн хватает, то сейчас, когда фонд за 2020 год пополнился еще на 30 млн, число туристов за границей упало, а мы не потратили ни копейки – их тем более достаточно», — заключил он.

Как сообщалось, представители общественных объединений в сфере туризма направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить льготы по взносам в фонды для туроператоров, введенные в прошлом году.