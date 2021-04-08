На маршруте пассажирского поезда Калининград-Санкт-Петербург в настоящее время задействованы два состава. Общая численность используемых вагонов — 36. Для дороги такое обновление является очень значимым событием в плане обновления пассажирского парка. Это новые отечественные вагоны, отличающиеся улучшенными характеристиками и конструкцией салонов, обеспечивающей пассажирам новый уровень комфорта", — сказали в пресс-службе.

Эти вагоны оснащены установками обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, а также системой для обеззараживания воды. Туалетные комнаты оборудованы пеленальными столиками, гигиеническим душем и кранами с инфракрасным датчиком. Каждый из пассажиров имеет возможность подключится к сети WI- FI и поездному порталу "Попутчик", который предоставляет самую различную информацию, в том числе мультимедийный видеоконтент, игры, книги и другое.

"До этого момента новые пассажирские вагоны использовались только на маршруте Калининград — Москва в составе фирменного поезда "Янтарь". Отныне качественный сервис пассажирам будет предоставлен железнодорожниками и на пути в Северную столицу", — заключили в пресс-службе.

Начиная с апреля текущего года поезд Калининград — Санкт-Петербург курсирует четыре раза в неделю. В связи с введенными ограничениями Литовской Республикой из-за коронавируса в поезде могут находиться не более двухсот пассажиров.

По итогам 2020 года КЖД перевезла в поездах дальнего следования 62,6 тыс. пассажиров, что на 74,9% меньше итогов 2019 года.