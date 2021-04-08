"По поручению президента мы развиваем инфраструктуру, которая необходима для внутреннего туризма. В этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Их протяженность составляет порядка 1,5 тысяч км. На эти цели выделено почти 20 млрд рублей", — сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что работы по реконструкции региональных трасс и городских улиц пройдут в Ярославской, Костромской, Иркутской областях и на Байкале, а также в Томской области.

Кроме того, планируется проложить дорогу в Карелии, которая будет вести к музею-заповеднику "Кижи". Премьер пояснил, что сейчас туристы могут его посетить только во время навигации судов по Онежскому озеру. "Автомобильная дорога станет достойной альтернативой этому маршруту. Туристы смогут приезжать туда в любое время года", — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что все запланированные работы по реконструкции дорог к туристическим объектам должны быть реализованы в этом году полностью.