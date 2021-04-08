Полеты из Кургана в Крым возобновятся впервые с 2017 года. В текущем сезоне прямое авиасообщение на этом направлении будет действовать с 28 апреля по 29 сентября. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям.

Частота рейсов из Пскова в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличится с одного до двух раз в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября.

Авиакомпания "Сибирь" входит в российскую авиационную группу S7, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России, аэропорт обслуживает сейчас только внутрироссийские рейсы. Его пассажиропоток в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом почти на 10%, до 4,63 млн человек. Это связано с COVID-ограничениями в первой половине минувшего года.

Аэропорт, по данным его пресс-службы, на протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских авиаузлов по объему перевезенных пассажиров.