8 апреля в Москве проходит презентация нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход». В нем могут принять участие студенты высших учебных заведений России I-III курса бакалавриата и I-IV курса специалитета. Регистрация на конкурс продлится до 12 июня 2021 года.

«С прошлого года у нас работает специальная программа – туристический кешбэк. В рамках этой программы все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически получить возврат части средств, потраченных на путевку. Мы сейчас прорабатываем, чтобы самые активные участники конкурса смогли бы с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране», — сказала Догузова во время презентации.

Как отметила глава Ростуризма, ведомство постарается, чтобы кешбэк составил не меньше половины стоимости поездки, приобретенной в рамках программы. «Но в любом случае, условия будут еще более привлекательными, чем в текущей программе», — сказала она.

По словам Догузовой, Ростуризм также занимается разработкой интересных маршрутов для студентов-участников конкурса. «Это и активные туры на природу по красивым местам нашей страны – Байкал, Алтай, Камчатка, Кавказ. И культурные туры, этнографические, круизы по рекам России. Также мы разработаем безопасные, но экстремальные путешествия», — добавила она.

На конкурсе «Твой Ход» участники смогут предложить свою идею в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий и других направлениях. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно, полуфиналы запланированы с августа по октябрь. Все полуфиналисты также получат возможность отправиться в 2-3-дневное путешествие по России. Финал конкурса пройдет в Москве в ноябре 2021 года, где будут определены лучшие идеи и победители – 200 человек.

В марте Владимир Путин предложил сделать доступной программу туристического кэшбека для школьников и студентов на протяжении всего года. Позже вице-премьер поручил правительству подготовить введение кешбэка на поездки по РФ для студентов и школьников уже этим летом.