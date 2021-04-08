Как сообщалось, 36-летний гражданин России был найден мертвым в номере своего отеля в поселке Чолаклы в провинции Анталья.

«Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту. По ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в российской дипмиссии.

Там добавили, что сотрудники загранучреждения совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.