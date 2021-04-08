Как сообщает пресс-служба «ВЭБ.РФ», проект всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи предусматривает создание с 2021 по 2025 годы необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха. На территории Сочинского национального парка будет создана комфортная среда для круглогодичного отдыха с центром бальнеологии и курортологии, включающим санаторий, пансионаты и спа-отели. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 млрд. рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников. Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса «Долина Васта» обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (с учетом развития сопутствующих сервисов – до 5 тыс.), простимулирует малое и среднее предпринимательство, будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию региона. Деятельность курорта в будущем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней.», — говорится в сообщении корпорации.

Авторы проекта ожидают, что в год новый курорт будут посещать 1,5 млн туристов.

«Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» рассматривает вопрос об участии в организации и проведении экспертизы проекта «Долина Васта», инвестиционном и финансовом консультировании при его реализации, а также организации синдицированного проектного финансирования (Фабрика проектного финансирования). Компания «Интеррос» выступает в качестве инвестора для организации финансирования проекта. Реализацией проекта занимается компания «Васта Дискавери», которая обеспечивает подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности и эксплуатацию объектов, входящих в состав проекта, а также выступает в качестве соинвестора и обеспечивает привлечение заемных средств», — говорится в сообщении.

Подписи под соглашением поставили руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами – член правления ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин и генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин (создатель курортов «Роза Хутор» в Сочи, курортов «Завидово» и «Ярославское взморье».

«Внутренний туризм – отрасль, которая может внести заметный вклад в постпандемическое восстановление экономики. Проекты в этой сфере способствуют качественной трансформации городской среды, создают стимулы для развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому для ВЭБ.РФ туризм и индустрия гостеприимства – одно из актуальных направлений для инвестирования», — сказал на церемонии подписания Александр Тарабрин.

Сергей Батехин, в свою очередь, подчеркнул, что успешный опыт работы горных курортов Сочи наглядно демонстрирует рост спроса у россиян на отдых внутри страны.

«Создание нового круглогодичного курорта «Долина Васта» удовлетворит растущий спрос. Как инвестор проекта, компания «Интеррос» намерена применить свой опыт, накопленный при создании курорта «Роза Хутор», и будет следить за тем, чтобы строительство «Долины Васта» велось по самым высоким технологическим и экологическим стандартам», — сказал он.

Генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин добавил, что бальнеологический курорт «Долина Васта» станет логичным постолимпийским развитием «Роза Хутор» и гармонично дополнит инфраструктуру горного кластера Сочи.

«Это позволит значительно расширить туристические возможности Краснодарского края в целом как наиболее привлекательного направления для отдыха в нашей стране. Хотелось бы подчеркнуть, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного «Зеленого кода», разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами. Бережное отношение к уникальной природе региона было и остается нашим приоритетом», — подчеркнул он.