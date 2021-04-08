В столице Японии режим ЧС отменили в январе. По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, "это лишь вопрос времени, когда Токио столкнется с такой же ситуацией, что и Осака".

Накануне в Осаке ввели режим ЧС из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, эстафету олимпийского огня в этой префектуре решили провести без зрителей.

Коикэ указала, что, возможно, в пятницу будут обсуждать детали новых мер, таких как, например, ограничения на работу ресторанов и баров.

Агентство отмечает, что в Японии в целом наблюдается тенденция по росту заболеваемости коронавирусом. Накануне сообщалось о 3,4 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло почти 494 тыс.