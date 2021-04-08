"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной «Спутник V». К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", — комментирует генеральный директор Cosmos Travel Андрей Сивицкий, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в РФ. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", — отметил Сивицкий.

Он пояснил, что пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, будут включать проживание, транспорт, а также сопровождение в центр вакцинации. Вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система», либо, при желании клиентов, в других партнерских центрах. Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.

Желающие привиться от коронавируса в России могут выбрать несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию — от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро, рассказал гендиректор Cosmos Travel.