«Тело 36-летнего гражданина России Ленара Шайхутдинова в ванной комнате номера обнаружил его друг. Он обратился в администрацию отеля, которая взывала на место происшествия скорую помощь и сотрудников жандармерии», — пишет издание.

Как отмечает портал, медики констатировали смерть россиянина и отправили тело в судебно-медицинское учреждение Анталии для установления точной причины.

Чолаклы — курортный поселок неподалеку от города Манавгат, популярен у туристов благодаря протяженным песчаным пляжам.