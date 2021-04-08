Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", новыми владельцами отельного оператора стали ООО "Газпром управление активами" (57%) и ООО "Газпром питание" (43%). Ранее владельцами компании были ООО "Владение-В" (99,99%) и ООО "Инвест-Строй" (0,01%).

"Свод Интернешнл" управляет Горно-туристическим центром ПАО "Газпром", гостиничным комплексом "Гранд Отель Поляна" 5*, комплексом "Поляна 1389. Отель и СПА", комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", развлекательным центром "Галактика".