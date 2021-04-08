По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, закон направлен на совершенствование государственного регулирования туристской отрасли в соответствии со стратегическими документами страны, а также на создание необходимой правовой базы для развития сферы туризма. Документ предусматривает ряд поправок, в частности, вводится понятие "приоритетная туристская территория".

"Приоритетная туристская территория — территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканский карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирование отдыха казахстанцев внутри страны", — отметила министр.

Для инвестиционных проектов будут предусмотрены снижение порогового значения по приоритетным проектам, более высокий порог стоимости проекта при возмещении затрат инвестора.

Также документом вводится туристский взнос с иностранцев, посещающих Казахстан.

"С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору", — пояснила Раимкулова.

По ее словам, сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом (местным представительным органом власти), а порядок уплаты — правительством. Туристский сбор будет в виде неналоговых поступлений местного бюджета. Норма вступит в силу с 2022 года.

Кроме этого, документ направлен на совершенствование регуляторной политики в сфере туризма и приведение ее в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Вместе с этим, уполномоченные и иные государственные органы данными поправками будут наделены дополнительными компетенциями в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора.

"Такие как возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса, возмещение части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для горнолыжных курортов, субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета. Также субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических услуг, возмещение провозной платы за билеты на самолет детям до 14 лет включительно, путешествующих с родителями в составе турпакета", — перечислила она.

По данным Раимкуловой, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге ($313 млн) в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1 тыс. проектов.