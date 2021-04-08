"Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое", — отметил Назаров.

"О сроках восстановления движения через седьмой этап "Тавриды" и Президентскую дорогу будет сообщено дополнительно", — добавил собеседник агентства.

По предварительным данным правительства Севастополя, причиной обвала стали затяжные осадки. Устранить последствия рабочие планируют в течение суток, сообщили журналистам в пресс-службе.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму — около 150 млрд рублей, они построены. Стоимость первого этапа — восьмого, севастопольского, участка — порядка 9 млрд рублей, он должен быть сдан до декабря 2021 года.