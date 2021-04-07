«19 апреля, надеюсь, будет возобновлено авиасообщение, и туроператоры смогут начать организовывать поездки в нашу страну для туристических групп. Мы будем стремиться совершенствовать все направления туризма и прилагать все усилия для улучшения эпидемиологической ситуации в стране», — сказал он на онлайн пресс-конференции в Москве.

«Мы сегодня встретились с представителями «Аэрофлота» и договорились об открытии еженедельных регулярных рейсов в Тунис, в столичный аэропорт Карфаген и аэропорт Монастира. Это очень важно для того, чтобы ваши туристы могли приезжать к нам и наши к вам», — добавил министр.

По его словам, в год Тунис принимает 640 тыс. туристов из России, и этот поток можно увеличить. В том числе, за счет организации чартерных программ, которые широко предлагались туроператорами до пандемии.

Сейчас въезжающие в Тунис иностранцы должны проходить 48-часовой карантин, а затем сдавать тест повторно. В интервью Ассоциации туроператоров России Аммар сообщил, что с 19 апреля требование обязательного карантина будет отменено для российских туристов, которые приобрели турпакеты у туроператоров. Для индивидуальных туристов оно сохранится. При этом на пресс-конференции он подчеркнул, что требование справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус остается обязательным для всех туристов, приезжающих в составе организованных групп.