«Таиланд принял дорожную карту по открытию для иностранных туристов с прививкой шести основных туристических провинций – Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай. План предполагает трехэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до четвертого квартала 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ТАТ, утверждение дорожной карты последовало сразу за объявлением Минздрава страны о сокращении с 1 апреля карантина до семи дней для вакцинированных иностранных туристов.

Первый этап проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утвержденных правительством отелях или других объектах. Им разрешено покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно приобретать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию гостиниц по одобренным властями маршрутам.

После завершения недельного карантина туристы смогут отправиться в путешествие по всей стране.

Второй этап запланирован с июля по сентябрь. Он коснется острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут соблюдать карантин в рамках плана под названием «Песочница Пхукета». Предполагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать по острову также по специальным маршрутам в течение семи дней, а потом им разрешат посещать другие тайские направления.

Важно отметить, что в это время остальные пять курортов по-прежнему будут принимать туристов на условиях первого этапа дорожной карты.

Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Панг Нга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для прибывающих иностранных туристов с прививкой.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

Как напомнили в ТАТ, вакцинированным туристам также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина.

В настоящее время в Таиланде признают следующие вакцины: китайскую Sinovac, англо-шведские AstraZeneca и Covishield, немецкую BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.