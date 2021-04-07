"По данным на 16:30, аэропорт "Пулково" возобновил работу в штатном режиме. Информация о возможном минировании не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов. "Все они направлены по маршрутам", — добавил он.

Согласно онлайн-табло аэропорта, были задержаны рейсы "Уральских авиалиний" в Симферополь, рейс "Аэрофлота" в Москву, рейсы "Победы" в Ульяновск, Ставрополь и Астрахань.

Ранее сообщалось, что в "Пулково" усилены меры безопасности в связи с возможным минированием самолетов и взлётно-посадочных полос.