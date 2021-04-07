"Для обеспечения информационной доступности мы сейчас прорабатываем вопрос создания интерактивной карты, которая позволит легко выстраивать маршрут с учетом всей технической информации. К примеру, для горно-пешеходного туризма можно будет узнать место пролегания маршрута, его протяженность, уровень сложности, наличие привалов и много другой важной информации", — сказал Теккеев.

Глава министерства уточнил, что на первом этапе на интерактивно карте появятся горно-пешеходные маршруты, а также так называемые места притяжения туристов, в том числе древние храмы, музеи и другие интересные объекты в КЧР.

Интерактивная карта турмаршрутов будет создана в рамках формируемого электронного портала Карачаево-Черкесии, который включит всю необходимую для туристов информацию о республике, в том числе природные, культурные и исторические достопримечательности, туристические зоны, гостиничные объекты, объекты питания и сервиса.