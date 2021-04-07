"Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Иркутской области приняла решение о разрешении палаточных лагерей", — сказал Родионов.

Работа детских палаточных лагерей была приостановлена в РФ прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Вопрос об их открытии передан на уровень регионов.

Как отметил министр, ежегодно в палаточных лагерях Иркутской области отдыхает порядка 5 тыс. детей.

"Для нас это важное направление детского отдыха. У нас Байкал, на берегу которого много палаточных лагерей", — подчеркнул он.

Всего, по словам Родионова, в 2021 году в Иркутской области планируется организовать отдых 262 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что до ситуации с распространением коронавируса летняя оздоровительная кампания охватывала около 260 тыс. детей ежегодно. Таким образом, детский отдых в регионе выходит на докоронавирусный уровень.