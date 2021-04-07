В маршрут "По страницам истории: Тула XVI-XX веков" продолжительностью 1,5 часа включено посещение кремля, Казанской набережной, улицы Металлистов (Музейный квартал).

"Один из объектов экскурсии — кремль, его история и архитектура, которая сродни архитектуре средневековых европейских замков. Через Крестовоздвиженскую площадь путешественники выйдут на нынешнюю улицу Металлистов, которая раньше носила название одной из башен кремля — Пятницкой. История этой купеческой улицы, ее домов и их владельцев тоже будет представлена", — говорится в сообщении.

Также в маршрут включено посещение Казанской набережной, с которой открывается вид на Упу и Тульский оружейный завод.

"Это повод рассказать еще об одной тульской достопримечательности — Ивановском канале, который соединял верховья Оки через приток Упы с Доном. Одна из плотин судоходного гидротехнического сооружения в России времен Петра I как раз находится в исторической черте", — отметили в пресс-службе.

Завершается экскурсия у здания филиала Исторического музея, дома, принадлежавшего тульским купцам Белолипецким.

Первая пробная экскурсия состоится 9 апреля. На постоянной основе их начнут проводить с 17 апреля.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября прошлого года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.

Музей ежегодно планирует организовывать в Туле по две выставки. На базе филиала также организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 4,7 млн предметов.