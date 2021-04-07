Документ обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. Каждые пять лет они подлежат переаттестации.

Не менее чем на две трети такие комиссии должны состоять из представителей профессиональных сообществ туроператоров, турагентов, экскурсоводов и гидов-переводчиков, готовящих их образовательных организаций, музеев, некоммерческих организаций в сфере науки и культуры, централизованных религиозных организаций и их отделений, а также "организаций, осуществляющих туристскую деятельность".

Экскурсовод сможет работать только в регионе, комиссией которого он был аттестован. К аттестации экскурсоводов, планирующих работать сразу в нескольких российских субъектах, должны привлекаться члены аттестационных комиссий из этих регионов, в том числе с помощью видеоконференцсвязи.

От аттестации освобождаются сотрудники централизованных религиозных организаций и подчиненные им организаторы паломничества, сотрудники музеев и лица, ведущие экскурсии в рамках образовательной деятельности.

Закон устанавливает для экскурсоводов и гидов-переводчиков лишь общие требования — наличие среднего профессионального или высшего образования, дополнительного профессионального образования по профилю работы (если основное образование ему не соответствует), для переводчиков — свободное владение иностранным языком. Также особые требования установит правительство РФ.

В свою очередь, инструкторов-проводников раз в пять лет должны аттестовывать профильные некоммерческие организации, внесенные Ростуризмом в соответствующий реестр. Для допуска к аттестации будущий инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное образование соответствующего профиля и опыт работы либо стажировки по профстандарту. До аттестации инструктором-проводником не допускаются лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за умышленные преступления "против здоровья населения и общественной нравственности".

Порядок аттестации всех категорий работников и надзора за ними определит правительство РФ, на него также возложено создание правил оказания услуг экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами, а также закрепление видов и категорий сложности туристических маршрутов, для прохождения которых необходимо сопровождение инструктора-проводника.

Иностранцам запрещается вести в России экскурсионную деятельность и работать гидом-переводчиком, кроме граждан государств, заключившими с РФ специальные соглашения. При этом иностранцы все еще могут работать инструкторами-проводниками.

Согласно принятому закону, Ростуризм должен вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, реестры инструкторов-проводников и организаций, имеющих право на их аттестацию и публиковать их онлайн. Федеральное агентство также определит порядок размещения такой информации.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года. Его проект (864169-7) был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2019 года.

При рассмотрении законопроекта думским комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи к первому чтению в марте 2020 года заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин оценил существующий в России рынок профессиональных экскурсоводов и гидов примерно в 8 тысяч человек, инструкторов-проводников — в 2 тысячи. По его словам, большинство специалистов уже подходят по предлагаемым квалификационным требованиям и не потребуют переобучения.

Также в марте нынешнего года глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин внес в Госдуму законопроект (1131213-7) о введении административной ответственности за проведение экскурсий и туристических походов без аттестата и незаконную выдачу соответствующих разрешений.

За оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика без аттестата предлагаются штрафы для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей. За аналогичные правонарушения при работе инструктором-проводником предлагается наказание в виде штрафа от 5 до 10 тыс. рублей для граждан, от 15 до 30 тыс. рублей для должностных и от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Также документом предусмотрены санкции за выдачу аттестатов не уполномоченными на это организациями — от 20 до 30 тыс. рублей штрафа для должностных лиц и от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.