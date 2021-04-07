По данным правоохранителей, в период с 2018 по 2020 год предпринимательница оказывала услуги по бронированию заграничных туров, а также выдаче пакетов документов, необходимых для перелета и проживания в отелях. В действительности взятые обязательства она не выполняла.

Как сообщает пресс-служба УМВД, обращающимся с претензиями клиентам руководитель турфирмы заявляла, что возникшие проблемы – это исключительно некомпетентность принимающей стороны или ссылалась на другие несуществующие обстоятельства.

После окончания расследования уголовного дела женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

По уголовному дело в качестве потерпевших проходят 13 граждан, которые частично или полностью оплатили туры за рубеж. Общая сумма ущерба составила около 1,8 млн рублей. В ходе следственных действий фигурантка признала свою вину и частично возместила пострадавшим причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.