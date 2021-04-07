Количество пассажиров в минувшем году упало до 27,5 млн со 149 млн годом ранее из-за отмены рейсов и ограничения поездок в условиях пандемии.

Ryanair прогнозирует, что в 2022 финансовом году количество пассажиров авиакомпании будет около нижней границы диапазона 80-120 млн. В Ryanair отметили негативное влияние локдаунов и карантинных ограничений, действовавших в период пасхальных праздников, и медленных темпов вакцинации от COVID-19 в ЕС.

Авиакомпания не стала давать детализированный прогноз на 2022 фингод, а также заявила, что не разделяет оптимизма некоторых аналитиков.

Ryanair планирует опубликовать финансовый отчет за минувший финансовый год 17 мая.

Акции Ryanair в среду слабо меняются в цене на торгах в Дублине. С начала года капитализация компании выросла на 4,2% и составляет примерно 19 млрд евро.