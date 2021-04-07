"11 апреля в Серпуховском музее завершает свою работу выставка "Мир, сотворенный заново", которую уже успели посетить более 10 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Выставка, открывшаяся в декабре прошлого года, посвящена русской художественной культуре конца XIX — начала ХХ столетий, экспозиционное пространство разделено на семь тематических разделов от первозданного хаоса до мира, освоенного и измененного человеком. В экспозиции представлены картины таких художников как Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон.