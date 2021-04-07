«Kilit Hospitality Group управляет цепочками отелей Crystal Hotels и Nirvana Hotels с общим количеством мест 28 тыс. В год она обслуживает до 120 тыс. человек. Это самая крупная по номерному фонду гостиничная компания в Турции. В этом году Coral Travel заключил с группой масштабный контракт, в рамках которого будет предлагать российским туристам отели и блоки мест в отелях на эксклюзивных условиях», — сообщила глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Она не назвала число полученных номеров, но подчеркнула, что такого большого количества комнат до этого времени российский рынок не получал ни от одной сети

«Квота номеров гостиничной группы Kilit у туроператора Coral Travel – самая большая на российском рынке. Это самый крупный контракт за всю историю отправки российских туристов в Турцию», — подтвердил, в свою очередь, член совета директоров Kilit Group Толга Килит.

Как рассказала Макаркова, отели Kilit Group предлагают размещение всех уровней. В частности, Crystal Hotels Resort & SPA позиционируется как сеть пятизвездочных отелей комфорт-класса. Это самая большая сеть отелей в Турции, насчитывающая 17 объектов. Почти все гостиницы – с большими зелеными территориями. В отелях сети представлены разные концепции отдыха – семейные отели, отели на лоне природы, люксовые, с развлечениями, отели для круглогодичного отдыха.

«Отели цепочки Nirvana Hotels относятся к роскошным. Здесь безупречный уровень сервиса, превосходные номера, ухоженные территории, а также уникальная концепция питания Local & Healthy Food, основа которой – поддержание здорового образа жизни. Гостиницы хорошо известны и востребованы на российском рынке», — добавила представитель Coral Travel.