Фото: РЖД Тур

"Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров", — говорится в сообщении.

В летний период перевозки вновь будут организованы по маршрутам из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении.

Новые поезда планируется запустить по маршрутам Нижний Новгород — Кисловодск, Владикавказ — Туапсе, Санкт-Петербург — Анапа (двухэтажный поезд) и других.

Так, к 1 мая по сети железных дорог будет курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество планируется увеличить до 380 пар, отмечается в сообщении.

РЖД также продолжает работу по расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на поездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате "поезд-отель".