Там пояснили, что 36 объектов размещения региона выставили свои предложения на третьем этапе распродажи туров по России с кешбэком. Это позволяет купить размещение в таких объектах со скидкой до 20%.

«В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона постепенно смягчаются ограничительные меры, что способствует повышению интереса к маршрутам и предложениям в Свердловской области, — подчеркнули в центре.

Распродажа туров по России с кешбэком стартовала 18 марта и продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы – туроператоров, отелей, круизных операторов. Продолжительность поездки должна быть не меньше двух суток. Оплатить тур можно только онлайн картой «Мир», размер кешбэка составит до 20%, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку.

«Свердловская область входит в топ-10 самых популярных регионов страны для отдыха и лечения в санаториях по программе кешбэка – за исключением южных курортов», — сообщили в центре развития туризма.

Там напомнили, что существует еще один способ удешевить путешествие в Свердловскую область – присоединиться к акции «Weekend на Урале: легко, как три, четыре, пять», которую в этом году центр развития туризма проводит совместно с крупнейшими отелями региона при поддержке министерства инвестиций и развития региона. В ее рамках проживание в отелях 3* будет стоит 3 тыс. руб. в сутки, 4* — 4 тыс. руб. в сутки, 5* — 5 тыс. руб. в сутки для одного или двоих взрослых гостей и одного ребенка, включая завтрак.

"Участникам акции предоставляются специальные приятные бонусы — например, скидка на покупку сувениров в фирменном салоне аэропорта "Кольцово". Кроме того, каждый участник акции получит в отеле бесплатный аудиогид для самостоятельного путешествия по городу", — пояснили специалисты.

К акции "Weekend на Урале" присоединились уже 20 отелей. Действовать она будет до 10 января 2022 года.