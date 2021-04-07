Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Маршрут Нижний Новгород — Екатеринбург субсидируется по постановлению правительства РФ N1242.

Согласно расписанию нижегородского аэропорта, рейсы на этом маршруте в настоящее время выполняет только авиакомпания Red Wings с частотой 3 раза в неделю (понедельник, четверг, суббота).

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке 18 судов — 14 Airbus 320/321 и четыре российских ближнемагистральных Superjet 100. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург) и "Пулково" (Санкт-Петербург).

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Аэропорт Нижнего Новгорода за 2020 год обслужил более 588,6 тыс. пассажиров (снижение почти на 48% по сравнению с показателем 2019 года), 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии.