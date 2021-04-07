Курс доллара в 10:41 МСК составил 77,89 руб./$1, поднявшись на 62,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар поднимался до отметки 78,0225 руб./$1. При этом евро торговался на отметке 92,455 руб./EUR1 — плюс 72 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,78 копейки — до 84,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро утром в среду на усилении геополитических рисков вокруг России из-за намерения Украины вступить в НАТО и опасений военной эскалации между двумя странами.