Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям. Вылет из Минеральных Вод в 13:40, посадка в Волгограде в 14:45, вылет из Волгограда в 15:30, посадка в Нижнем Новгороде в 17:00. Вылет в обратном направлении в 18:25, посадка в Волгограде в 20:15, вылет из Волгограда в 21:05, прибытие в Минводы в 22:05.

Продажа билетов на рейсы по данному направлению уже открыта.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. По итогам 2020 года авиакомпания сократила пассажиропоток на 2%, до 1,22 млн человек. В 2021 году авиаперевозчик планирует увеличить пассажиропоток в 1,5 раза и расширить маршрутную сеть до 100 направлений.