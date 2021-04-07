"Во многодневной гонке, которая пройдет в Сочи в дисциплине шоссе, примут участие юниоры в возрасте 17-18 лет и мужчины", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.

В связи с проведением соревнований с 21 по 25 апреля автомобильное движение будет организовано по временной схеме. В определенные часы заездов по трассам будет временно ограничено движение автотранспорта.

"На время проведения многодневной велосипедной гонки будет изменены схемы маршрутов регулярных пассажирских перевозок города Сочи", — с казано в сообщении.

Так, 21 апреля состоится индивидуальная гонка на дистанции 5,5 километров. Старт в 10 утра, продлится гонка до 14:00, все это время будет перекрыта дорога на Большой Ахун.

22 апреля с 11:00 до 16:00 мск по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна пройдет второй этап групповой гонки.

23 апреля — третий этап групповой гонки. Спортсмены будут соревноваться в Адлерском районе. Старт в 10.30 в районе парковки храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя по улице Урожайной, далее по трассе Адлер — Красная Поляна до знака Росавтодора "5 километр". Финишируют велосипедисты в 16:30 мск.

24 апреля соревновании начнутся в 11:00 от смотровой площадки в поселке Монастырь, оттуда спортсмены направятся в поселок Чвижепсе. Там предусмотрен первый разворот. Второй разворот запланирован в районе поворота на Галицыно. Финиш в поселке Монастырь в 16:00.

25 апреля гонка будет проходить в центре курорта. Стартуют спортсмены в 11:00 мск с площади Искусств. Кольцевой маршрут гонки будет проходить по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской, Москвина. Финиш запланирован на 13:00 мск.

"Организаторы просят автомобилистов заранее скорректировать маршруты своих поездок", — отмечается в сообщении.