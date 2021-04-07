"Постановление Ленинского районного суда Мурманска отменить. Смирнова Сергея Васильевича из-под стражи освободить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", — постановил суд.

В частности, в течение 1 месяца и 15 суток Смирнову запрещено общаться со свидетелями, покидать арендованное в Мурманске жилье без разрешения следователя.

Адвокат обвиняемого Павел Миронов настаивал, что нет оснований для такой строгой меры пресечения как содержание под стражей. Он просил суд перевести руководителя тургруппы под домашний арест и запрет определенных действий, и для этого в Мурманске уже арендована квартира.

В ходе заседания по его ходатайству к судебным материалам были приобщены обращения родителей и детей, которые занимались у Смирнова в турклубе "Скиф" дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга , в том числе "детей, которые были в том злополучном походе", пояснил Миронов. Кроме того, было приобщено обращение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского ("Яблоко") с положительными характеристиками в защиту Смирнова.

Он сказал, что "сожалеет о трагедии и раскаивается". В ответ на позицию обвинения, что он может скрыться от следствия и уехать в Санкт-Петербург, Смирнов заметил, что не будет этого делать, так как дорожит своим именем и репутацией.

Как сообщалось, по данным следствия, обвиняемый нарушил требования безопасности во время похода. В частности, он повел детей в недельный лыжный поход, не имея такого опыта, отклонился от запланированного маршрута и вывел их с равнинной местности на гору, а во время спуска с горы не проконтролировал подопечных, что привело к трагической гибели ребенка. При этом Смирнов не признает свою вину.

Тургруппа под руководством Смирнова шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. 22 марта вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

По факту гибели ребенка СКР возбудил уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). В рамках расследования 24 марта руководитель тургруппы был задержан, а 25 марта по решению суда отправлен под стражу на два месяца.

По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица, также из числа сотрудников Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, что привело к гибели ребенка в походе.