"В Свердловской области рассматриваются несколько территорий. Так, креативные кластеры могут появиться в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Арамиле и других городах региона", — говорится в сообщении.

Кластеры будут создаваться в рамках всероссийской программы по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных зданий Rurban Creative Lab.

Одним из примеров подобных преображений в Свердловской области стала площадка вокруг железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Здесь создали летний коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок. Ожидается, что обновление коснется и самого завода — там могут появиться офисы, коворкинги, площадки для мероприятий.

Сысертский проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кроме того, подход свердловчан к оживлению заброшенных промзон одобрил президент Владимир Путин.

Новое пространство может открыться и в Черноисточинске, где новый формат обретёт бывший Демидовский завод. Он входит в маршрут туристического кластера "Гора Белая", и уже сейчас здесь проводятся мероприятия для туристов.

Одна из самых компактных площадок находится в центре Нижнего Тагила. Первые мероприятия на территории бывшего училища "Самородок" планируется провести осенью 2021 года в рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Власти Екатеринбурга планируют выбрать площадки для "взаимного усиления" фестиваля Ural Music Night ("Уральская ночь музыки" ), Уральской индустриальной биеннале, Фонда городских инициатив и других.

"Мы хотим систематизировать весь наработанный опыт, создать нормативно-правовую базу, создать инфраструктуру в виде креативных кластеров, наполнить их резидентами и событиями", — приводятся в сообщении слова главы министерства инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

По данным АСИ, на участие в программе Rurban Creative Lab поступило более 3,3 тыс. заявок из 81 субъектов РФ. Агентство выбрало 10 регионов, где до конца года запустят по три креативных кластера.