"Сегодня в аэропорту "Внуково" состоялась торжественная церемония открытия выставки скульптур "Людвиг ван Бетховен – Ода "К радости" художника-концептуалиста Оттмара Херля. Экспозиция из 15 фигур, выполненных в золотистых и малахитовых тонах, – часть международной акции, которую Национальный туристический офис Германии реализует в рамках проекта "Год Германии в России 2020/21", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, скульптуры Бетховена путешествуют по России рейсами авиакомпании Utair и уже побывали в Калининграде, Анадыре, Сургуте и, наконец, оказались в Москве. Особенность выставки – художественное исполнение образа немецкого композитора. Скульптуры изображают Людвига ван Бетховена улыбающимся.

В церемонии открытия приняла участие полномочный министр и постоянный заместитель посла ФРГ в России Беате Гжески. По ее словам, выставка несет идею объединения стран и народов мира на основе культурных ценностей.

"Многочисленными мероприятиями в рамках проходящего сейчас года Германии в России мы хотим представить жителям России нашу страну, пробудить их интерес к Германии и укрепить германо-российские отношения", — сказала она.

В свою очередь, глава представительства Национального туристического офиса Германии (DZT) в России Алла Беликова рассказала, что фигуры немецкого скульптора Оттмара Херля созданы по случаю 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. "В Москве скульптуры будут проданы как арт-объекты на аукционе, а вырученные деньги пойдут в фонд фестиваля новой музыки SOUND UP", — заключила она.