Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных на восточной стороне горы Сабля в районе базы "Озерная" в 100 км от Печоры, сошла лавина. Снежный покров накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах.

"В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от переохлаждения. 43-летний мужчина смог выбраться из-под завала самостоятельно", — говорится в сообщении.