Курс доллара в 15:44 мск составил 76,96 руб./$1, поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар превышал 77 руб./$1 впервые с 16 ноября прошлого года. При этом евро торговался на отметке 91,0175 руб./EUR1 — плюс 77,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро торговался выше 91 руб./$1 впервые с 24 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR 0,45) выросла на 66,11 копейки — до 83,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста волатильности в долларовых парах на рынке Forex, наблюдавшийся перед стартом торговой сессии в США и с учетом завершения Пасхальных каникул в западных странах.