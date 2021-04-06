Как сообщалось, перевозчик откроет рейсы по данному маршруту 30 апреля. Изначально полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении будут задействованы лайнеры Airbus 320 вместимостью 180 кресел.

Авиакомпания Red Wings планирует летом удвоить количество направлений из Екатеринбурга. Сейчас маршрутная сеть из "Кольцово" включает десять направлений: Барнаул, Белгород, Ижевск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Саратов, Уфа и Ханты-Мансийск.