Соответствующее постановление уже подписано министром спорта региона Владиславом Фроловым.

"Надеемся, что к моменту проведения фестиваля коронавирусные ограничения будут в основном сняты и наш праздник состоится в полном объеме", — сообщил "Интерфаксу" представитель оргкомитета.

Он напомнил, что в 2020 году из-за COVID-19 была отменена вся спортивная часть фестиваля, а также массовые шоу — праздничное открытие "Неба России", полеты "Вечернее свечение" и закрытие фестиваля.

Международный фестиваль воздухоплавания ежегодно проводится в Рязани, начиная с 1990 года. Он занесен в российскую Книгу рекордов "Диво", как самый первый фестиваль по воздухоплаванию, проведенный в стране.